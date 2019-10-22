Ukrayna Ulusal Filarmonisi'nde Türk ezgileri

22.10.2019 11:27

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Türk Kültür Günleri etkinliği başladı.

Etkinliğin açılışında, Kiev'deki Ukrayna Ulusal Filarmonisi'nde düzenlenen 'Farklı Kıyılardan Müzik Yankıları' adlı konser büyük beğeni topladı. Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği ile Kültür ve Tanıtma Müşavirliği tarafından organize edilen konserde, dünyaca ünlü perküsyon ustası Burhan Öçal, Ukraynalı piyanist Oleksiy Botvinov ve Kırım Tatarı gitarist Enver İzmailov aynı sahneyi paylaştı.

Konser öncesi açılış konuşması yapan Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere, Türkiye ile Ukrayna'nın karşılıklı ilgisinin son yıllarda giderek arttığına dikkat çekti. İki ülke arasında pasaportsuz seyahatin başlamasının da etkisiyle, geçen yıl 2 milyona yakın Türk ve Ukrayna vatandaşının birbirlerinin ülkelerini ziyaret ettiklerini belirten Güldere, "İnsanlarımızın bu teması bence Türkiye ve Ukrayna'yı birbirlerine iyice yaklaştırıyor" dedi."UKRAYNA'DA TÜRK KÜLTÜRÜNE İLGİ ARTIYOR"Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği önemin altını çizen Güldere, "Fakat devletlerarası ilişkinin ötesinde, bizim ilişkimizi gerçekten çok özel kılan, insanlarımız arasındaki bu yakınlaşmadır. Bunun neticesinde Ukrayna'da Türk diline ve kültürüne giderek artan bir alaka var. Bu alakaya kısmen de olsa cevap verebilmek için zaman zaman bu tür etkinlikler düzenlemeye çalışıyoruz. Bu yıl da, 29 Ekim'in merkezde olduğu bir takvimle birkaç faaliyet düzenleme kararı aldık" diye konuştu.Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen Türk Kültür Günleri kapsamında, Türk Filmleri Haftası, Türk Mutfağı Günleri, 'Dünyanın Renkleri - Türkiye' resim sergisi ve Türk kahvesi tadımı etkinliği de düzenlenecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------- Ukrayna Ulusal Filarmonisi binasıKonseri izlemeye gelen vatandaşlarBüyükelçi Güldere'nin konuşmasıKonserden detaylar

Kaynak: DHA