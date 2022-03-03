Ukrayna teslim olan Rus askerlerin çantalarındaki eşyaları sergiledi! İçinde neler var neler - Haberler

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Ukrayna teslim olan Rus askerlerin çantalarındaki eşyaları sergiledi! İçinde neler var neler

Haberler.com, Erdem Aksoy - Dünya
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 8. güne girilirken, Ukrayna Silah Kuvvetleri teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları paylaştı. Resmi hesaptan yayınlanan videoda deri çantaların içinde cetvel, renkli kalemler, evrak ve yönergeler, hesaplama yapmak içinse pusula, kronometre ve hesap makinesi gibi eşyaların bulunduğu görülüyor.

Ukrayna- Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

Ukrayna teslim olan Rus askerlerin çantalarının içindeki eşyaları paylaştı

Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askerlerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı. Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.

Ukrayna teslim olan Rus askerlerin çantalarının içindeki eşyaları paylaştı

Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor. Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan ve çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener de çanta içinde yer alıyor.

Ukrayna teslim olan Rus askerlerin çantalarının içindeki eşyaları paylaştı

Operasyona dair evrak ve yönergeler. Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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