Ukrayna teslim olan Rus askerlerin çantalarındaki eşyaları sergiledi! İçinde neler var neler

Ukrayna- Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.

ÇANTADAN ÇIKANLARI RESMİ HESAPTAN PAYLAŞTILAR

Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askerlerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı. Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.

PUSULA, KRONOMETRE, HESAP MAKİNESİ, FENER...

Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor. Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan ve çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener de çanta içinde yer alıyor.

EVRAK VE YÖNERGELER DE SERGİLENDİ

Operasyona dair evrak ve yönergeler. Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.