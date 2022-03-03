Ukrayna teslim olan Rus askerlerin çantalarındaki eşyaları sergiledi! İçinde neler var neler
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 8. güne girilirken, Ukrayna Silah Kuvvetleri teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları paylaştı. Resmi hesaptan yayınlanan videoda deri çantaların içinde cetvel, renkli kalemler, evrak ve yönergeler, hesaplama yapmak içinse pusula, kronometre ve hesap makinesi gibi eşyaların bulunduğu görülüyor.
Ukrayna- Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askerlerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı. Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.
Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor. Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan ve çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener de çanta içinde yer alıyor.
Operasyona dair evrak ve yönergeler. Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.