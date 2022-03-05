Ukrayna tarafından kan donduran iddia: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor - Haberler

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Ukrayna tarafından kan donduran iddia: Rus askerler kadınlarımıza tecavüz ediyor

Haberler.com - Dünya
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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşta, Ukrayna tarafından kan donduran bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rus askerlerin Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiğini öne sürdü.

Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ediyor. İki ülke arasındaki savaşta çatışmalar şiddetini artırırken, Rus ordusunun Kiev'deki ilerleyişi sürüyor.

Geçtiğimiz saatlerde 10 binin üzerinde Rus askerini etkisiz hale getirdiğini açıklayan Ukrayna tarafından kan donduran bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Ukrayna'yı işgale kalkışan ve zaman zaman sivil yerleşim yerlerine de saldırıda bulunan Rus ordusuna mensup askerlerin, Ukraynalı kadınlara tecavüz etmeye başladığını iddia etti.

Kuleba, "Rus askerlerinin ele geçirdikleri şehirlerde Ukraynalı kadınlara tecavüz ettiklerini bildikten sonra, elbette uluslararası yasaların yeterliliğinden söz etmek çok zor" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası mahkemelerde yargılanması gerektiğini söyledi.

Ukrayna medyası tarafından yayınlanan habere göre ise Herson'da 1 hafta içerisinde 11 Ukraynalı kadına yönelik tecavüz vakası bildirildi. Ancak tecavüzlere ilişkin kanıt sunulmadı.

Haberler.com - Dünya

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