Ukrayna sınırındaki Rus askerlerine ait görüntü sosyal medyada paylaşıldı! Durumları içler acısı

Rusya'nın elit motorize birliğinden 100'ü aşkın askeri Dolbino tren istasyonunda yerlerde yatarken gösteren fotoğrafları sosyal medyadan yayıldı. Askerlerin bulunduğu konum, Ukrayna sınırının hemen dibindeki Veselaya Lopan kasabası. Belgorod bölgesine bağlı kasabanın nüfusu, son sayıma göre 2 bin 696.

2'nci Motorize Piyade Birliği'ne bağlı askerlere yiyecek verilmedi. Aralarında sözleşmelilerin de bulunduğu askerler kendi yiyeceklerini kendileri satın aldı ancak bir süre sonra paraları tükendi. Ardından kasaba sakinleri askerlere yiyecek ve su getirmek zorunda kaldı.