Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinde 11. güne girilirken, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Kiev'in güneyindeki Kaniv hidroelektrik santrali barajını ele geçirmeyi planladığını söyledi. Rusya ordusu geçtiğimiz cuma günü de Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya saldırıp ele geçirmiş, santral Ukrayna ordusunun çabalarıyla geri alınmıştı.
Ukrayna, Rusya'nın elektrik santrali barajını ele geçirmek istediğini söyledi. Pazar günü erken saatlerde yayınlanan bir raporda, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Kiev'in yaklaşık 150 km güneyinde Dinyeper Nehri üzerinde bulunan Kaniv hidroelektrik santralinin barajını ele geçirmeyi planladığını söyledi.
RUS KUVVETLERİ ÇOK SAYIDA ENERJİ TESİSİNİ TAHRİP ETTİ
Şimdiye kadar Rus kuvvetleri, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya da dahil olmak üzere birçok enerji altyapı tesisini tahrip etti, saldırdı veya ele geçirdi.
64 KM'LİK KONVOYLA KİEV'E İLERLİYORLAR
Rus ordusu bir yandan da 11 günlük savaş boyunca ülkenin dört bir yanını bombalıyor. Diğer kentlerde çatışmalar sürerken başkent Kiev ise Rus lider Putin'in başlıca hedeflerinden biri. 64 kilometrelik Rus konvoyunun günlerdir Kiev'e doğru yolda olduğu öğrenilirken, zırhlı araçların artık başkentin çevresine varmış olduğu değerlendiriliyor.