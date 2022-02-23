Ukrayna, Rusya'ya karşı güvenlik garantileri istiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya'ya karşı güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Litvanya Devlet Başkanı ve Gitanas Nauseda ile Kiev'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Budapeşte Memorandumu'nun artık işe yaramadığının sır olmadığını dile getiren Zelenskiy, ülkesinin bir güvenlik birliğinin üyesi olmadığını hatırlattı.

Zelenskiy, partnerlerinin desteğiyle kendi kendilerini koruduklarını aktararak, "Ancak Ukraynalılar ölüyor, bu nedenle Ukrayna'nın net, somut güvenlik garantilerine ihtiyacı var." diye konuştu.

Ülkesinin sınırlarında 150 bin Rus birliği olması nedeniyle garanti verecek ülkeler arasında Rusya'nın da olması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Bu bir sır değil, pek çok kez Rusya'nın Devlet Başkanına müzakere masasına oturup konuşmayı teklif ettim. Çünkü bu bir şartlar öne sürme değil, diyalog meselesi." diye konuştu.

Zelenskiy, böylesine sıradan olmayan bir zamanda meslektaşlarının Kiev'e ziyaretinin önemine dikkati çekerek, "Şu anda Avrupa güvenliğinin geleceğinin Ukrayna'da belirlendiği konusunda hemfikiriz." dedi.

"Sadece güçlü bir cevap krizin büyümesini durdurabilir"

Duda da "Rus saldırganlığı" tehdidi karşısında Ukrayna'ya destek için Kiev'e geldiklerini belirterek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aldığı kararların sadece Ukrayna değil tüm bölge için tehdit olduğunu aktardı.

Nauseda da AB'nin ve diğer devletlerin Rusya'ya yaptırım kararlarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, "Sadece ciddi ve güçlü bir cevap krizin büyümesini durdurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca liderler Rusya'nın ayrılıkçı sözde cumhuriyetleri tanıma kararını kınayan ortak bir bildiri de yayımladı.