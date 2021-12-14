Ukrayna: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir - Haberler
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Ukrayna: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir

Ukrayna: Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalı mülteci olabilir
AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın olası işgal girişiminde 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini bildirdi.

Reznikov, Politico'ya verdiği röportajda, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden beri Rusya'nın Ukrayna sınırlarına daha fazla birlik gönderdiğine dikkati çekti.

Ukrayna sınırlarında şu an yaklaşık 100 bin Rus birliği olduğunu aktaran Reznikov, işgal girişiminin iki taraf için bir felaket olacağını belirtti.

Reznikov, bu durumda iki tarafın pek çok kayıp vereceğini ve 5 milyon Ukraynalının mülteci olabileceğini ifade ederek, ülkedeki 15 nükleer santralin de tehlikeye gireceğini vurguladı.

Putin için Ukrayna'nın son hedef olmadığını düşündüğünü aktaran Reznikov, savaş olursa bunun Avrupa'ya da sıçrayacağını iddia etti.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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