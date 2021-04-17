Ukrayna'dan Rusya'ya diplomatik misilleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna'dan Rusya'ya diplomatik misilleme

Ukrayna'dan Rusya'ya diplomatik misilleme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik kriz büyüyor.

ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yeni yaptırım geldi, 6 isim kara listeye girdi
ABD'nin yaptırım hamlesine Rusya'dan misilleme! 6 yeni yaptırım geldi, 6 isim kara listeye girdi

Rusya ile Ukrayna arasındaki diplomatik kriz büyüyor. Moskova yönetiminin Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu'nu sınır dışı etme kararına karşılık, Kiev de üst düzey bir Rus diplomatı sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın "provokasyonuna" yanıt olarak,  Rusya'nın Kiev Büyükelçiliğinde görevli üst düzey bir diplomatın 19 Nisan'dan itibaren 72 saat içinde Ukrayna topraklarından ayrılması gerektiği bildirildi. Rusya'nın, Ukrayna'nın bu ülkedeki diplomatlarına karşı "provokasyonları" sürdürdüğü belirtilen açıklamada, "Ukrayna'nın St.Petersburg Başkonsolosluğu görevlisinin 16 Nisan'da St.Petersburg'da hukuka aykırı olarak gözaltına alınmasını ve kendisine 21 Nisan'a kadar Rusya Federasyonu topraklarından ayrılmasının tavsiye edilmesini şiddetle protesto ediyoruz.  Konsolosluk görevlisine yöneltilen suçlamaları tamamen reddediyoruz" ifadelerine yer verildi.

"VİYANA ANLAŞMASINA AYKIRI"

 Açıklamada ayrıca, Rusya'nın bu adımının Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesine aykırı olduğu vurgulandı. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Oleksandr Sosonyuk'un, Rus güvenlik güçlerine dair gizli belgeler temin ederken "suçüstü" yakalandığı bildirilmişti.

UKRAYNA'NIN KONSOLOSU SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "gizli bilgiler temin ettiği" gerekçesiyle gözaltına alınan Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'un sınır dışı edilmesine karar verildiğini bildirmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko ise Sosonyuk'un gözaltına alınmasını "Rusya'nın provokasyonu" olarak nitelendirerek buna cevap vereceklerini duyurmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Antony Blinken Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Mesut Özil Caner Erkin Rachid Ghezzal Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ukrayna'dan Rusya'ya diplomatik misilleme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 19:44:22. #1.15#

title