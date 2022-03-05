Putin'in ordusu kan kaybediyor! Rus helikopterin vurulma anı saniye saniye kamerada
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Ukrayna-Rusya arasında yaşanan şiddetli çatışmalar işgalin 10. gününde de etkisini devam ettiriyor. İki tarafta birbirlerine ağır kayıplar yaşatırken, gün içerisinde Ukrayna ordusu tarafından paylaşılan uçaksavar füzesiyle düşürülen Rus helikopterinin görüntüleri kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasına girdi.
Ukrayna - Rusya savaşının 10. gününe girildi. İki taraf arasında 10 gündür devam eden şiddetli çatışmalar bugünde etkisini sürdürdü. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kentte sık sık sirenler çalıyor, füzeli saldırılar gerçekleştiriliyor.
OMUZ ÜSTÜNDEN ATILAN UÇAKSAVAR KULLANILDI
Sosyal medyada Ukrayna ordusu tarafından paylaşılan görüntüde keşif uçuşu yaptığı düşünülen bir Rus helikopterinin düşürülme anı paylaşıldı. Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada helikopterin omuz üzerinden atılan uçaksavar füzesiyle düşürüldüğünü açıklarken pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.
498 RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonları sırasında 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ukrayna hükümet yetkilileri bu sayıyı 9 bin olarak açıklamıştı.