Ukrayna, Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere karantina uygulayacak - Haberler
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Ukrayna, Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere karantina uygulayacak

AA / Talha Yavuz - Haberler | Güncel
Ukrayna, Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere karantina uygulayacak

Ukrayna, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere 14 günlük karantina mecburiyeti getirdi.

Ukrayna, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle 7 Afrika ülkesinden gelenlere 14 günlük karantina mecburiyeti getirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 14 günde Güney Afrika, Botswana, Zimbabwe, Namibya, Lesotho, Esvatini ve Mozambik'te 7 günden fazla kalan kişilerin ülkeye girişlerinin ardından 14 gün karantinada kalması gerektiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Ukrayna vatandaşlarına, Kovid-19'un yeni varyantının tespit edildiği bu 7 ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

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