Savaşın ayak sesleri! Ukraynalı gençler, Putin'i siper kazarak durduracağını sanıyor

Ukrayna'nın NATO'ya dahil olma süreci ve Donbas'ta yaşananlar nedeniyle Rusya ile yaşadığı kriz sürüyor. Türkiye, gerilimi düşürme yönünde tavır ortaya koyarken, ABD ve Putin cephesinden gelen açıklamalar da merakla takip ediliyor. Ukrayna'da çekilen son fotoğraflar ise savaşın ayak sesleri olarak yorumlandı.

ÜZERLERİNDE AMERİKAN ÜNİFORMALARI VAR

Üzerlerinde Amerikan üniformaları olan Ukraynalı gençler sınır hattında siper kazıyor, mevzileri hazırlıyor. Gözleri ise daima ufuktaki Rus askeri pozisyonlarında.

SIĞINAK İNŞA EDİYORLAR

Sınır köyünde yaşayan 18 yaş altı çocuklar, olası bir işgale karşı köylerini korumakla görevli askerler ile birlikte çalışıyor. Askerlerin geri çekilebilmesi için pozisyonlar hazırlayan gönüllü çocuklar, aynı zamanda köydeki evlerin bodrum katlarına sığınaklar da inşa ediyor.

ASKERE DESTEK VERMEK İSTİYORLAR

Orduya gönüllü destek veren 40 civarı çocuğa, köyde kimsesiz çocuklar için kurulan merkezin başındaki bir papaz bakıyor. Papaza göre çocuklar bir savaşın ortasında kalmaktan korkuyor. Ancak gençler, yabancı basına verdikleri röportajlarda "elleri kolları bağlı oturmaktansa" askerlere destek vermeyi tercih ettiklerini söylüyor.

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