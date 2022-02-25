Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün itibarıyla toplam 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü. - Haberler

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün itibarıyla toplam 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar:

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün itibarıyla toplam 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü.

ANKARA (İHA) - Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar: "Bugün itibarıyla toplam 10 uçak ve 7 helikopter düşürüldü. Onlarca tank ve zırhlı araç da imha edildi. Rus tarafının askeri kaybı 2 bin askeri aşabilir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

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