Ukrayna neden NATO üyesi değil? Ukrayna NATO'da mı?

Ukrayna neden NATO üyesi değil sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ukrayna NATO'ya üye mi sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde Rusya - Ukrayna gerginliği tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar ile gerginlik başka bir boyut kazanırken birçok kişinin merak ettiği konu ise Ukrayna'nın NATO ülkesi olup, olmadığı oldu.

UKRAYNA NEDEN NATO ÜYESİ DEĞİL?

NATO genel sekreteri Stoltenberg geçtiğimiz yıl Odessa'da yer alan Ukrayna Deniz Harp Okulunu diğer üst düzey NATO yetkilileri ile beraber ziyaret etmiş ve Ukrayna'nın yerine getirmesi gereken şartları 5 yıl içinde gerçekleştireceği açıklanmıştı. Bu şartlar yerine getirilirse, NATO açısından Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili bir problem bulunmuyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise 14 Haziran 2021 tarihinde yaptığı konuşmada Ukrayna'nın NATO üyeliği için çok çalışması gerektiğini kaydetti.

Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı destekleneceğini ancak ülkede çok fazla yolsuzluk olduğunu ve önce bunlardan kurtulunması gerektiğini vurguladı.

NATO'YA ÜYE ÜLKELER

NATO üyesi ülkeler alfabetik sıralamaya göre şu şekildedir;

ALMANYA (1955)

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (1949)

ARNAVUTLUK (2009)

BELÇİKA (1949)

BİRLE?İK KRALLIK (1949)

BULGARİSTAN (2004)

ÇEK CUMHURİYETİ (1999)

DANİMARKA (1949)

ESTONYA (2004)

FRANSA (1949)

HIRVATİSTAN (2009)

HOLLANDA (1949)

İSPANYA (1982)

İTALYA (1949)

İZLANDA (1949)

KANADA (1949)

KARADAG (2017)

KUZEY MAKEDONYA (2020)

LETONYA (2004)

LİTVANYA (2004)

LÜKSEMBURG (1949)

MACARİSTAN (1999)

NORVEÇ (1949)

POLONYA (1999)

PORTEKİZ (1949)

ROMANYA (2004)

SLOVAKYA (2004)

SLOVENYA (2004)

TÜRKİYE (1952)

YUNANİSTAN (1952)

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