Ukrayna NATO ülkesi mi? Ukrayna NATO üyesi olabilir mi? İşte NATO'ya üye ülkeler!

Rusya ile yaşadığı askeri ve siyasi çatışmalar ile gündemden düşmeyen Ukrayna çok uzun zamandır Rusya ile savaşın kıyısında. Son dönemde Putin'in açıklamalarıyla alevlenen Rusya, Ukrayna gerilimi internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki Ukrayna NATO ülkesi mi? Ukrayna NATO'ya girdi mi? Ukrayna NATO'ya girebilir mi?

Son dönemde Rusya - Ukrayna gerginliği tırmanmaya devam ediyor. Karşılıklı açıklamalar ile gerginlik başka bir boyut kazanırken birçok kişinin merak ettiği konu ise Ukrayna'nın NATO ülkesi olup, olmadığı oldu. Peki Ukrayna NATO ülkesi mi? Ukrayna NATO'ya girdi mi? Ukrayna NATO'ya girebilir mi?

UKRAYNA NATO ÜLKESİ Mİ?

4 Nisan 1949, Washington, DC Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kurulan NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır.

Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna 26 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 24 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Kuruluşunun ardından 30 yıl geçen Ukrayna şu an için NATO üyesi değil ancak geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu.

UKRAYNA NATO ÜYESİ OLABİLİR Mİ?

NATO genel sekreteri Stoltenberg geçtiğimiz yıl Odessa'da yer alan Ukrayna Deniz Harp Okulunu diğer üst düzey NATO yetkilileri ile beraber ziyaret etmiş ve Ukrayna'nın yerine getirmesi gereken şartları 5 yıl içinde gerçekleştireceği açıklanmıştı. Bu şartlar yerine getirilirse, NATO açısından Ukrayna'nın üyeliği ile ilgili bir problem bulunmuyor.

ABD Başkanı Joe Biden ise 14 Haziran 2021 tarihinde yaptığı konuşmada Ukrayna'nın NATO üyeliği için çok çalışması gerektiğini kaydetti.

Biden, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı destekleneceğini ancak ülkede çok fazla yolsuzluk olduğunu ve önce bunlardan kurtulunması gerektiğini vurguladı.

NATO'YA ÜYESİ ÜLKELER

Kurucular (4 Nisan 1949 )

Belçika

Kanada

Danimarka (Danimarka'nın NATO üyeliği Faroe Adaları ve Grönland'ı kapsamaktadır.)

Fransa (Fransa, NATO'nun askerî kanadından 1966'da çekildi; 3 Nisan 2009'da geri döndü.)

İzlanda (İzlanda, ordusu olmayan tek NATO üyesidir.)

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Norveç

Portekiz

Birleşik Krallık

ABD

İlk (18 Şubat 1952)

Yunanistan(Yunanistan, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'nın ardından NATO'nun askerî kanadından çekildi; 1980'de geri döndü.)

Türkiye

İkinci (9 Mayıs 1955)

Almanya(Batı Almanya olarak katıldı; Saarland 1957'de, Berlin'in bölgeleri ve Doğu Almanya ise 3 Ekim 1990'da ülkeye katıldı. Doğu Almanya 1956-1990 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Üçüncü (30 Mayıs 1982)

İspanya

Dördüncü (12 Mart 1999)

Çekya(Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Macaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Polonya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Beşinci (29 Mart 2004)

Bulgaristan (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Estonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Letonya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Litvanya (Sovyetler Birliği'nin parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Romanya (1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovakya (Çekoslovakya'nın parçası olarak 1955-1991 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Slovenya (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Altıncı (1 Nisan 2009)

Arnavutluk(1955-1968 arasında rakip Varşova Paktı'na üyeydi.)

Hırvatistan (1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı. (Bağlantısızlar Hareketi))

Yedinci (5 Haziran 2017)

Karadağ(1945-1991 arasında Yugoslavya'nın parçasıydı.) (Bağlantısızlar Hareketi)

Sekizinci (27 Mart 2020)