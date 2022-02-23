Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Luhansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Luhansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Luhansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Luhansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Luhansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, sokağa çıkma yasağının gerekirse uygulanacağı ancak şu an uygulanmayacağı belirtildi. Güvenlik Konseyi yeni alınan kararlar kapsamında, 36 bin yedek askerin göreve çağırıldığını açıkladı. - KİEV

İhlas Haber Ajansı - Politika

Milli Güvenlik Konseyi, Olağanüstü Hal, Luhansk, Donetsk, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title