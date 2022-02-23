Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Luhansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.
İhlas Haber Ajansı - Politika
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Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Luhansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı.
Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Luhansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, sokağa çıkma yasağının gerekirse uygulanacağı ancak şu an uygulanmayacağı belirtildi. Güvenlik Konseyi yeni alınan kararlar kapsamında, 36 bin yedek askerin göreve çağırıldığını açıkladı. - KİEV
İhlas Haber Ajansı - Politika