Ukrayna lideri Zelenski'den yeni açıklama: Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti - Haberler

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Ukrayna lideri Zelenski'den yeni açıklama: Aliyev ve Cumhurbaşkanı Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti

Haberler.com, Servet Uzun - Dünya
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Rusya'nın yeniden harekata başlayacağını açıklamasının ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in müzakere organize etmeyi önerdiğini açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşında dün müzakere masasının önü açılırken bugün Ukrayna, koşulların ağır olması nedeniyle Moskova ile müzakereleri reddettiklerini açıkladı. Bu gelişmeden sonra Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in müzakereyi reddetmesi üzerine tüm birliklere bütün istikametlerde saldırıya geçme emri verildiğini açıkladı.

AZERBAYCAN'DAN PETROL ÜRÜNÜ SÖZÜ

Bu açıklamalardan sonra bir dizi görüşmeler yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ukrayna'ya petrol ürünleriyle yardım etme sözü verdiğini söyledi.

ERDOĞAN VE ALİYEV'DEN TEKLİF

Zelenskiy'e göre, Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisi ile gerçekleştirdiği görüşme sırasında Rusya ile müzakereleri organize etmeyi teklif etti.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan, Türkiye, Ukrayna, Savaş, Politika, Dünya, Güncel, Haberler

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