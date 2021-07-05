Ukrayna: "Kimse bize silah satmazken, Türkiye ile bu sorunu çözdük"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ukrayna: "Kimse bize silah satmazken, Türkiye ile bu sorunu çözdük"

Ukrayna: 'Kimse bize silah satmazken, Türkiye ile bu sorunu çözdük'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savunma sanayiinde doğan ciddi boşluğu içinde Türkiye'nin de olduğu birkaç ülke ile beraber çözüme kavuşturduklarını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, savunma sanayiinde doğan ciddi boşluğu içinde Türkiye'nin de olduğu birkaç ülke ile beraber çözüme kavuşturduklarını açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği desteğe ilişkin, ihtiyaçları olan silahları birçok ülkeden alamadıklarını ve içinde bulundukları bu krizi Türkiye gibi birkaç ülkeyle beraber çözdüklerini açıkladı. NATO sürecine de değinen Kuleba, "Ukrayna, NATO'nun bir üyesi olacak ancak zamana ihtiyaç var. NATO üyesi olana kadar etrafımızı diğer ülkelerle çevirmeliyiz. Dünyadaki bazı önemli ülkeler farklı siyasi sebeplerden dolayı bizlere silah satışını reddetti. Bu sert bir gerçek. Ancak Türkiye, ABD ve İngiltere gibi ülkelerle anlaşarak askeri ve teknik alandaki sorunlarımızı bu şekilde çözdük. Kimse buna inanmıyordu ancak bu şekilde Ukrayna'yı NATO'nun geniş imkanlar programıyla birleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Bayraktarları bekliyoruz"

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'den sipariş verdikleri insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin teslimatını beklediklerini, bu araçları kullanacak Ukraynalı ekibin ise Türkiye'de eğitimlerinin yakın zamanda biteceğini duyurmuştu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gazeteci Çetiner Çetin, ABD ile yaşanan 'çuval' skandalının perde arkasını anlattı
Gazeteci Çetiner Çetin, ABD ile yaşanan "çuval" skandalının perde arkasını anlattı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Kartal Tibet Şevval Şahin Şeyma Subaşı
Spor Erol Bulut Salih Uçan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ukrayna: "Kimse bize silah satmazken, Türkiye ile bu sorunu çözdük" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 20:13:55. #1.14#

title