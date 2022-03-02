Ukrayna, esir alınan Rus askerleri serbest bırakmak için annelerinin gelip almasını şart koştu - Haberler

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Ukrayna, esir alınan Rus askerleri serbest bırakmak için annelerinin gelip almasını şart koştu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Putin'in emriyle Ukrayna'yı işgal etmek için ülkeye giren çok sayıda Rus askeri, gerek benzinlerinin bitmesi gerekse de Ukrayna tarafının direnişi nedeniyle esir düşmüştü. Ukraynalı yetkililer, esir düşen Rus askerleri ancak annelerinin gelip alması durumunda serbest bırakacaklarını duyurdu.

Rusya ordusuna bağlı askerler, 24 Şubat sabahında Putin'in emriyle birlikte Luhansk ve Donetsk bölgelerinden Ukrayna'ya girdi. Ancak işgal girişiminde 7. gün geride kalmasına rağmen Rusya tarafı istediği sonucu elde edemedi.

MÜZAKERELER ERTELENDİ

İki ülke arasında gerçekleştirilen müzakerenin ikinci turu bugün yapılacaktı ancak ertelendi. Dünya, müzakerelerden gelecek iyi haberi beklerken Ukrayna tarafından esir Rus askerlerle ilgili önemli bir açıklama geldi.

Ukrayna, esir alınan Rus askerleri serbest bırakmak için annelerinin gelip alması şartını koştu

"ANNELERİ GELİRSE SERBEST BIRAKIRIZ"

Ukrayna tarafından hazırlanan görselde, esir Rus askerlerinin hangi koşullarda serbest bırakılacağına dair bilgilere yer verildi. Buna göre Ukrayna tarafı, Rus askerleri serbest bırakmak için "annelerinin gelip alması" şartını koştu.

İşte Ukrayna tarafından hazırlanan o görsel:

Ukrayna, esir alınan Rus askerleri serbest bırakmak için annelerinin gelip alması şartını koştu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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