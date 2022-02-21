Ukrayna ekonomisi işgal söylentileri nedeniyle aylık 2-3 milyar dolar zararda - Haberler

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Ukrayna ekonomisi işgal söylentileri nedeniyle aylık 2-3 milyar dolar zararda

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Ukrayna ekonomisi işgal söylentileri nedeniyle aylık 2-3 milyar dolar zararda

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Şurma, ülkesinin Rusya'nın saldıracağı haberleri nedeniyle ekonomik açıdan aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar zarar ettiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Şurma, ülkesinin Rusya'nın saldıracağı haberleri nedeniyle ekonomik açıdan aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar zarar ettiğini belirtti.

Şurma, RBK Ukrayna'ya verdiği röportajda, Rusya'nın ülkesini işgal edeceği haberlerinin ardından durdurulan yatırımlar, artan enflasyon, azalan turizm ve uçak seferleri nedeniyle aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar kayıpları olduğunu ifade etti.

Bu rakama ek olarak döviz piyasasında 1,5-2 milyar dolar tutarında spekülatif baskı oluştuğunu aktaran Şurma, önceden planlanan devlet projelerini finanse etmek için 4-5 milyar dolarlık ek kaynak gerektiğini kaydetti.????????

AA / Talha Yavuz - Güncel

Ukrayna, İşgal, Rusya, dolar, Güncel, Haberler

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