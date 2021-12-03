Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: "Rusya ile kriz yumuşamadı"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, ülkesiyle Rusya arasındaki krizin yumuşamadığını, aynı şiddetle devam ettiğini söyledi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de devam eden Avrupa Güvenlik Ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nın 2. gününde açıklamalarda bulunan Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamalarının krizin yumuşama eğimlinde olmadığını gösterdiğini kaydetti.

Kuleba, "Lavrov'un dün AGİT görüşmelerindeki konuşmalarında, Rusya'ya karşı Ukrayna, Almanya, Fransa ve ABD'yi sert bir şekilde haksız suçlamaları saldırgan bir duruma dönüştü. Bu da İsveç'te krizin yumuşamadığını ve aynı şekilde devam ettiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de Ukrayna- Rusya krizinin yakın zamanda çözüleceğine inanmadığını söyledi.

Linde, "Buradaki görüşmelerde Ukrayna-Rusya krizinin yakın zamanda çözüleceğine yönelik bir durum şimdilik söz konusu değil. Ben de krizin yakında çözüleceğine inanmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet