Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir - Haberler

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir

AA - Tolga Özgenç - Güncel
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir

AA / Tolga Özgenç - Güncel

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Haberler

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