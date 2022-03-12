Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir
AA - Tolga Özgenç - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusya Ukrayna'da eşi görülmemiş kayıp yaşadı. Bu, Rus ordusuna on yıllardır vurulan en büyük darbedir
Sizce Türkiye, #Ukrayna - #Rusya savaşında taraf olmalı mı?— Haberler (@Haberler) March 10, 2022
AA / Tolga Özgenç - Güncel