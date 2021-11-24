Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Polonyalı mevkidaşıyla göçmen krizini görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Polonyalı mevkidaşıyla göçmen krizini görüştü

AA / Talha Yavuz - Haberler | Politika
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Polonyalı mevkidaşıyla göçmen krizini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'yla göçmen krizini telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda'yla göçmen krizini telefonda görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede liderler, Belarus-Polonya sınırındaki durumu ele aldı.

Görüşmede, iki ülkeye hibrit bir saldırının gerçekleştiğine dikkati çeken liderler, saldırıya karşılığın ortak çaba ve iletişim gerektirdiğini vurguladı.

Ayrıca görüşmede Ukrayna'nın doğusundaki güvenlik durumu ve Kuzey Akım-2 boru hattı projesi konuları da ele alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'ye bir ziyaret yapacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aralıkta Abu Dabi'ye bir ziyaret yapacak

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan 'FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz'

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan "FETÖ'cü firariler ve bölücü örgüt elebaşılarının iadesi konusunda dayanışma bekliyoruz"

AA / Talha Yavuz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title