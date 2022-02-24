Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski son durumu bu sözlerle duyurdu: Rusya, Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor

Rusya, sabah saatlerinde girdiği Ukrayna'da giderek etkisini artırıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de ülkesindeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamalara bir yenisini daha ekledi. Zelenskiy, Çernobil'le ilgili dikkat çeken haberi verdi.

BELARUS TARAFINDAN GİRDİLER

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, Rus güçlerinin Belarus tarafından Çernobil nükleer tesisi sahasına girdiğini açıkladı.

"TÜM AVRUPA'YA SAVAŞ İLANIDIR"

Cumhurbaşkan Zelenskiy de, Rus güçlerinin Çernobil nükleer santralini ele geçirmeye çalıştıklarını bildirdi. Zelenskiy ayrıca, "1986'da yaşanan trajedinin tekrarlanmaması için askerlerimiz canlarını veriyor. Bu tüm Avrupa'ya karşı bir savaş ilanıdır" dedi.

NELER YAŞANMIŞTI?

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

BU SABAH UKRAYNA'YA GİRDİLER

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti.

Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Haberler.com - Dünya