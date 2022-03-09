Ukrayna'dan yürek dağlayan görüntü! 8 yaşındaki kız çocuğu susuzluktan öldü

Rus işgalinin 14. gününde de Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Ülkenin dört bir yanı yangın yerine dönerken ölümle burun buruna gelen siviller ise canlarını kurtarmanın yollarını arıyor. İki ülke arasında belirli saatlerde uygulanan ateşkes ile sivillerin tahliyesi kademeli olarak gerçekleştiriliyor.

SUSUZLUKTAN YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeden gelen ölüm haberleri ve kareleri ise vicdanları yaralıyor. Son olarak Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sekiz yaşındaki kız çocuğunun, annesi Rus bombardımanı sırasında hayatını kaybedince evin altında bulunan bodruma girdiği ve burada Rusların şehre giden su hattını kesmesiyle susuzluktan hayatını kaybettiği öğrenildi.

UKRAYNALI VEKİL, FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Ukrayna milletvekili Lesia Vasylenko, sosyal medya hesabından Tanya'nın fotoğrafını paylaşıp "Bu kız susuzluktan hayatını kaybetti" paylaşımı yaptı. Rusya'nın insanı koridor açma sözünü üç kez bozduğunu söyleyen Lesia, paylaşımına Emmanuel Macron, Joe Biden, Boris Johson ve AB Komsiyon başkanı Ursula von der Leyen'i de etiketledi.

ZELENSKİ: TAM BİR NAZİ UYGULAMASI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü. Bu tam bir Nazi uygulamasıdır" ifadelerini kullanmıştı.