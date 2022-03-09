Ukrayna'dan yürek dağlayan görüntü! 8 yaşındaki kız çocuğu susuzluktan öldü
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken bölgede yaşanan insanlık trajedisi yürekleri dağlıyor. Son olarak Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sekiz yaşındaki kız çocuğu susuzluktan öldü.
Rus işgalinin 14. gününde de Ukrayna'daki savaş devam ediyor. Ülkenin dört bir yanı yangın yerine dönerken ölümle burun buruna gelen siviller ise canlarını kurtarmanın yollarını arıyor. İki ülke arasında belirli saatlerde uygulanan ateşkes ile sivillerin tahliyesi kademeli olarak gerçekleştiriliyor.
Bölgeden gelen ölüm haberleri ve kareleri ise vicdanları yaralıyor. Son olarak Ukrayna'nın Mariupol şehrinde sekiz yaşındaki kız çocuğunun, annesi Rus bombardımanı sırasında hayatını kaybedince evin altında bulunan bodruma girdiği ve burada Rusların şehre giden su hattını kesmesiyle susuzluktan hayatını kaybettiği öğrenildi.
Ukrayna milletvekili Lesia Vasylenko, sosyal medya hesabından Tanya'nın fotoğrafını paylaşıp "Bu kız susuzluktan hayatını kaybetti" paylaşımı yaptı. Rusya'nın insanı koridor açma sözünü üç kez bozduğunu söyleyen Lesia, paylaşımına Emmanuel Macron, Joe Biden, Boris Johson ve AB Komsiyon başkanı Ursula von der Leyen'i de etiketledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda "Mariupol'de bir çocuk susuzluktan öldü. Bu tam bir Nazi uygulamasıdır" ifadelerini kullanmıştı.
ABD ve NATO'nun, Ukrayna'ya yeteri kadar destek verdiğini düşünüyor musunuz? #Rusya | #Nato | #ABD | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 9, 2022