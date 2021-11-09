Ukrayna'dan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Celal'e yeni suçlamaya tepki

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'e yöneltilen yeni suçlamaya tepki gösterdi.

Ceppar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Celal ve Ahmetov kardeşlere karşı "uydurulan davanın absürtlüğünün" sınır tanımadığını belirtti.

Emine Ceppar, önceki "uydurma suçlamalara" ek olarak patlayıcı madde kaçakçılığı olarak yeni bir suçlamanın daha yöneltildiğini ifade etti.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkünü gözaltına almıştı.

"Sabotaj" iddiasıyla yargılanan Celal'in 28 Ekim'de 23 Ocak 2022'ye kadar tutuklu yargılanmasına hükmedilmişti.

Haberi Kaydet