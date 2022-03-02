Ukrayna'dan bugün 404 Türk vatandaşı daha tahliye edildi - Haberler

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Ukrayna'dan bugün 404 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

AA, Emre Karaca - Güncel
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Ukrayna'dan bugün 404 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün 404 Türk vatandaşının daha tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle bugün 404 Türk vatandaşının daha tahliyesinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'dan 404 Türk vatandaşının tahliye edildiğini ve tahliyesi gerçekleşen Türk vatandaşlarının toplam sayının 8454'e ulaştığını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoş geldiniz!" ifadesini kullandı.

AA / Emre Karaca - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Haberler

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