Ukrayna'da yeni maliye ve sağlık bakanları göreve başladı Ukrayna Parlamentosu, istifa eden maliye ve sağlık bakanlarının yerine yenilerinin atanmasını öngören kararı kabul etti.

Ukrayna Parlamentosu, istifa eden maliye ve sağlık bakanlarının yerine yenilerinin atanmasını öngören kararı kabul etti.

Parlamento genel kurulunda yapılan oylamada Sergey Marçenko'nun maliye bakanı, Maksim Stepanov'un sağlık bakanı olarak atamaları oy çoğunluğu ile onaylandı. Her iki isim böylece görevlerine başlamış oldu.

Marçenko, 2016'da Vladimir Groysman hükümetinde Maliye Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuş, ardından eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko döneminde Devlet İdaresi Başkanlığı'nda yönetici olarak çalışmıştı.

Tıp fakültesi mezunu Stepanov, 2017'de Odessa Valisi olarak atanmıştı.

Stepanov, 2019'da Poroşenko tarafından görevden alınmak istenmişti. Poroşenko'nun böyle bir yetkisi olmadığı iddiasıyla görevini bırakmayan Stepanov, hükümet kararı ile görevden el çektirilmişti.

Parlamentoda bugün yapılan oylamada, görevlerine 4 Mart'ta başlayan ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin mücadelede atılan adımlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Maliye Bakanı İgor Umansky ve Sağlık Bakanı İlya Yemets'in istifaları kabul edilmişti.

Kaynak: AA