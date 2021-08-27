Ukrayna'da 'Stalin döneminden kalma' toplu mezar bulundu
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BBC

Ukrayna'da 'Stalin döneminden kalma' toplu mezar bulundu

Ukrayna'da 'Stalin döneminden kalma' toplu mezar bulundu
BBC - Haberler | Dünya

Ukrayna'da Sovyet döneminden kalma bir toplu mezar bulundu.

Ukrayna'da Sovyet döneminden kalma bir toplu mezar bulundu. Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin'in döneminden kaldığı belirtilen ve binlerce cenazenin bulunduğu düşünülen alan, bugüne kadar Ukrayna'da bulunan en büyük toplu mezarlardan biri.

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde, 5.00 ile 8.000 arasında cesedin kalıntılarının bulunduğu 29 mezarlık bulundu.

1930'larda oluşturulduğu tahmin edilen toplu mezar, bölgedeki havalimanını genişletme çalışmaları kapsamında yapılan kazılar sırasında ortaya çıktı.

Joseph Stalin'in Sovyet Rusyası döneminde yüz binlerce Ukraynalının hayatını kaybettiğine inanılıyor.

AFP haber ajansında konuşan Ukrayna Ulusal Hafıza Enstitüsü'nün başındaki Sergiy Gutsalyuk, kurbanların 1930'ların sonunda Sovyet gizli servisi tarafından öldürüldüğünü tahmin ettiklerini söyledi.

Gutsalyuk'a göre bu ölümlerin kayıtların Rusya'da tutulduğu için, cenazelerin kimliklerine ulaşmak mümkün olmayacak.

Ukrinform internet sitesine göre, 1938-1941 yılları arasında Odessa'da 8 bin 600 civarında Ukraynalı, Sovyet gizli servisi tarafından idama mahkum edildi.

Ulusal Hafıza Enstitüsü, bu bölgede idam edilen kişi sayısına tam olarak ulaşmanın mümkün olmadığını söylese de; bu toplu mezar, bugüne kadar Ukrayna'da bulunan en büyük toplu mezarlardan biri olarak kayda geçti.

Keşfin ardından bölgede çalışmaya başlayan tarihçi Aleksander Babich, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgede muhtemelen daha fazla cesedin bulunduğunu; ancak havalimanı çalışmaları sırasında toplu mezarı ulaşan aletlerin çalışmalarını durdurduğu için daha fazlasının şimdilik keşfedilmediğini duyurdu.

Toplu mezarın yakınlarında, askeri bir birliğe ait bir bölge de var. Burada daha da fazla toplu mezar bulunduğu düşünülüyor.

Ukraynalı tarihçiler, yüz binlerce kişinin Joseph Stalin'in Sovyetlerin lideri olduğu 1930'lar boyunca baskıcı yönetim tarafından öldürüldüğünü; bu kişilerin gömüldüğü toplu mezarların Ukrayna genelinde zaman içinde ortaya çıktığını söylüyor.

Başkent Kiev yakınlarındaki Bykivnia ormanlarında bulunan en büyük toplu mezarda, 200 binden fazla siyasi tutuklunun öldürülerek gömüldüğü tahmin ediliyor.

Stalin döneminde 1932-1933 yıllarında da milyonlarca Ukraynalı, kıtlık sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Ukrayna bunun Sovyetlerin soykırım amaçlı yürüttüğü bir aç bırakma politikası olduğunu savunurken Rusya iddiaları reddediyor.

Ukrayna'da 'Stalin döneminden kalma' toplu mezar bulundu
BBC
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