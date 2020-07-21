Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy rehine krizine müdahale etti, tüm rehineler serbest bırakıldı Ukrayna'da rehine krizi sona erdi: Saldırganın, hayvansal ürünleri elde ederken başvurulan 'insanlık dışı' yöntemleri anlatan "Earthlings" belgeselini halka izletme talebi kabul edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lutsk kentinde otobüs içinde 20 kişiyi rehin tutan silahlı saldırganın talebini yerine getirdi. Saldırgan, tüm rehineleri serbest bıraktı.

Ukrayna polisi, saldırganın genel talepler sürdüğünü bildirdi. Taleplerden biri, Ukrayna liderinin halka 2005 yapımı 'Earthlings' belgeselini izleme çağrısında bulunmasıydı.

Zelenskiy, saldırganın talebini yerine getirerek Facebook hesabından yaptığı videolu açıklamada, "2005 yapımı 'Earthlings' belgeseli, herkes izlesin" ifadelerini kullandı.

'Earthlings', insanların kullandığı hayvansal ürünleri elde ederken başvurulan 'insanlık dışı' yöntemleri anlatıyor.

Rehineler serbest

Saldırgan, talebinin yerine getirilmesinin ardından rehineleri serbest bıraktı. Rehineler otobüsten çıktıktan sonra patlama meydana geldi.

Ukrayna medyası, patlamanın otobüsün dışında meydana geldiğini yazdı.

Ukrayna İçişleri Arsen Avakov, Twitter'den yaptığı açıklamada, tüm rehinelerin sağ kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Ukrayna medyası, otobüsten önce saldırganın çıktığını ve polisler tarafında yakalanarak yere yatırıldığını, daha sonra rehinelerin otobüsten çıkmaya başladığını bildirdi.

Ukrayna'da bir yolcu otobüsünde bulunan 20 kişiyi rehin alan silahlı bir saldırgan çektiği videoda devlet ve yargı yetkililerinin "yasal terörist" olduklarına dair video paylaşmalarını talep etmişti. Gözü dönmüş saldırgan aksi takdirde otobüsü patlatacağını belirtmişti.