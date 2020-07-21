Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy rehine krizine müdahale etti, tüm rehineler serbest bırakıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy rehine krizine müdahale etti, tüm rehineler serbest bırakıldı

Ukrayna'da rehine krizi sona erdi: Saldırganın, hayvansal ürünleri elde ederken başvurulan 'insanlık dışı' yöntemleri anlatan "Earthlings" belgeselini halka izletme talebi kabul edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy rehine krizine müdahale etti, tüm rehineler serbest bırakıldı
21.07.2020 22:31 | Son Güncelleme: 21.07.2020 22:37

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Lutsk kentinde otobüs içinde 20 kişiyi rehin tutan silahlı saldırganın talebini yerine getirdi. Saldırgan, tüm rehineleri serbest bıraktı.

Ukrayna polisi, saldırganın genel talepler sürdüğünü bildirdi. Taleplerden biri, Ukrayna liderinin halka 2005 yapımı 'Earthlings' belgeselini izleme çağrısında bulunmasıydı.

Zelenskiy, saldırganın talebini yerine getirerek Facebook hesabından yaptığı videolu açıklamada, "2005 yapımı 'Earthlings' belgeseli, herkes izlesin" ifadelerini kullandı.

'Earthlings', insanların kullandığı hayvansal ürünleri elde ederken başvurulan 'insanlık dışı' yöntemleri anlatıyor.

Rehineler serbest

Saldırgan, talebinin yerine getirilmesinin ardından rehineleri serbest bıraktı. Rehineler otobüsten çıktıktan sonra patlama meydana geldi.

Ukrayna medyası, patlamanın otobüsün dışında meydana geldiğini yazdı.

Ukrayna İçişleri Arsen Avakov, Twitter'den yaptığı açıklamada, tüm rehinelerin sağ kurtulduğu bilgisini paylaştı.

Ukrayna medyası, otobüsten önce saldırganın çıktığını ve polisler tarafında yakalanarak yere yatırıldığını, daha sonra rehinelerin otobüsten çıkmaya başladığını bildirdi.

Ukrayna'da bir yolcu otobüsünde bulunan 20 kişiyi rehin alan silahlı bir saldırgan çektiği videoda devlet ve yargı yetkililerinin "yasal terörist" olduklarına dair video paylaşmalarını talep etmişti. Gözü dönmüş saldırgan aksi takdirde otobüsü patlatacağını belirtmişti.

Ukrayna'da rehine krizi sona erdi
Ukrayna'da rehine krizi sona erdi
Ukrayna'da rehine krizi sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu 3. Sayfa
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı 3. Sayfa
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Spor
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu 3. Sayfa
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü Dünya
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Kurban Bayramı'nın ilk yasağı geldi! Karabük'te toplu etkinlik ve bayramlaşmalar yasaklandı
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Son dakika: Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, adliyeye sevk edildi
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Ayasofya'daki mozaik ve freskler bir dakikada açılıp aynı sürede kapanan raylı sistem perde ile kapatılacak
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Hakkari şehidi 2 asker, törenle memleketlerine uğurlandı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka bayrama özel kredi kampanyaları
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Meral Akşener Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Güven Tuvana Türkay Öztürk Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Muğla Erkek Çocuk Başakşehir
Şu an buradasınız: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy rehine krizine müdahale etti, tüm rehineler serbest bırakıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 22:37:39. #1.15#
title