Ukrayna'da muhalefetten Zelenski'ye karşı ortak miting

05.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:42

Ukrayna'da muhalefetteki üç parti, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşeceği Normandiya Dörtlüsü zirvesi öncesi ortak miting düzenlemeye hazırlanıyor.

Ukrayna'da parlamentodaki muhalefet partilerinin liderleri olan eski devlet başkanı Petro Poroşenko, eski başbakan Yuliya Timoşenko ve ünlü rock yıldızı Svyatoslav Vakarçuk, halka 8 Aralık Pazar günü ülkenin ana meydanında toplanma çağrısı yaptı.

Poroşenko'nun 'Avrupa Dayanışması', Timoşenko'nun 'Vatan' ve Vakarçuk'un 'Ses' partilerinden yapılan ortak açıklamada, "Tüm Ukraynalıları, tüm siyasi güçleri ve sivil toplum kuruluşlarını, birliğimizi ve Ukrayna için mücadele kararlılığımızı göstermek için 8 Aralık Pazar günü saat 13.00'de Bağımsızlık Meydanı'na davet ediyoruz" denildi.Normandiya Dörtlüsü zirvesi öncesi iktidara ülkenin 'kırmızı çizgilerini hatırlatmak gerektiği' belirtilen açıklamada, "Üniter devlet, federasyonlaşma, Avrupa ve Avrupa-Atlantik ekseni konularında hiçbir taviz kabul edilemez. İşgal altındaki Donbas bölgesinde, Rus birlikleri çıkarılmadan ve yasa dışı gruplar silahsızlandırılmadan seçimlere gidilmesine dair hiçbir siyasi hamlede bulunulamaz. Kırım'ın işgalden kurtarılması ve Ukrayna'ya geri dönmesi konusunda herhangi bir taviz verilemez" ifadelerinde bulunuldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Aralık'ta Fransa, Almanya, Ukrayna ve Rusya liderlerinin katılımıyla, Ukrayna'nın doğusundaki krize ilişkin zirve düzenlenecek.

Kaynak: DHA