Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
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Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın

Ukrayna'da koronavirüsün ilk görüldüğü yerlerden Çernovtsi ilinde, insanlara virüsü bulaştıran kadın diz çöküp yalvararak, "Beni öldürün, ama çocuklarıma dokunmayın" diyerek af diledi.

01.04.2020 14:41 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:46
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın

Ukrayna'nın güneybatısında Romanya ve Moldova sınırında yer alan Çernotvtsi ilinin Kolenkovtsi köyünden Yelizaveta isimli bir kadın, çalışmak için gittiği İtalya'dan köyüne dönüşünde kendisini karantina almayarak koronavirüsü bütün köye ve ile bulaştırmakla suçlanıyordu. Halen giriş çıkışların yasaklandığı köyde, çok sayıda kişi koronavirüs nedeniyle hastanede bulunuyor.

DİZ ÇÖKTÜ, AĞLADI, AF DİLEDİ

Yelizaveta, köylülerden kendisine yoğun tepkilerin gelmesi ve evinin yakılacağı tehditleriyle karşılaşması üzerine, bütün köy halkından özür diledi. Koronavirüs hastalığını atlattığını ve bir daha İtalya'ya asla gitmeyeceğini söyleyen kadın, diz çökerek, "Hayatımda çocuklarım ve torunlarımdan daha değerli bir şey yok. Beni öldürün, kesin, doğrayın ama yalvarırım çocuklarıma ve torunlarıma dokunmayın" dedi.

KAPININ ÖNÜNE ÇIKMAKTAN BİLE KORKUYOR

Hastanedeki tedavisinin sona erdiğini ve iyileşerek köye döndüğünü söyleyen kadın, diğer taraftan köyde kendisine karşı oluşan tepki nedeniyle ekmek almak için bile evden çıkamadığını, kapının önüne çıkmaktan bile korktuğunu ifade etti.

Ukrayna'da 669 kişide koronavirüsün tespit edildiği; 17 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise iyileştiği bildirdi.

Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Ukrayna Çernovtsi ilinde koronavirüsü ilk bulaştıran kadın böyle af diledi
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