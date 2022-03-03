UKRAYNA'DA KALAN VE 8 AY GÖRMEDİKLERİ OĞULLARINI SINIRDA GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADILAR
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden tahliye edilenler arasında bulunan TIP fakültesi öğrencisi Alperen Gündoğdu; sınırda annesi Ayfer, babası Niyazi Gündoğdu tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.
RUSYA'nın askeri harekatını sürdürdüğü Ukrayna'nın Harkov kentinden tahliye edilenler arasında bulunan TIP fakültesi öğrencisi Alperen Gündoğdu ; sınırda annesi Ayfer, babası Niyazi Gündoğdu tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Oğullarını 8 aydır göremediklerini belirten çift, Hamzabeyli sınır kapısında büyük mutluluk yaşadı.
(GENİŞ HABERİ GEÇİLECEK)
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Mehmet YİRUN (EDİRNE)