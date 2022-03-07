Mahşeri kalabalık! İşgalden kaçan Ukraynalılar trenle Polonya'ya akın akın ediyor
- Güncelleme:
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Harkov kentinden kaçmaya çalışan insanlar, tren istasyonunda büyük kalabalık oluşturdu. Birleşmiş Milletler'in son verilerine göre Ukrayna'dan göç eden insan sayısı toplamda 1 milyon 735 bin 68. Bu insanlar arasında ilk olarak Polonya'ya gidenlerin sayısı 1 milyon 27 bin 603 oldu. Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısı ise şu anda 20 binin üzerinde.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat sabahı verdiği emrin ardından Rus ordusu, Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlattı. Ukrayna tarafı ise işgal girişimine direnerek, Rus ordusunun şehirleri işgal etmesinin önünde durdu. Bu sırada çatışmaların ortasında kalan siviller ise ülkeden çıkış yolu aramaya başladı.
Rusya ve Ukrayna, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen müzakerelerde, sivillerin tahliye edildiği bölgeler için geçici ateşkeste karar kıldı. Fakat önceki gün Rus tarafının şehirleri bombalamaya devam etmesi nedeniyle Mariupol'da tahliyeler durduruldu.
Rus ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Harkov'da da sivillerin başarılı şekilde tahliye edilmesi planlanıyordu. Rus tarafının yeni saldırılarından korkan siviller, bir an önce tahliye olmak için tren istasyonlarına akın etti. Bu anlar ise objektiflere yansıdı. Sivillerin tren istasyonunda büyük kalabalık oluşturduğu görüldü.
Birleşmiş Milletler, tüm dünyanın merak ettiği verileri de kamuoyu ile paylaştı. Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini aktardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verilere yer verildi.
Açıklamada, 24 Şubat-6 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi. Polonya'ya 1 milyon 27 bin 603, Macaristan'a 180 bin 163, Slovakya'ya 128 bin 169, Moldova'ya 82 bin 762, Romanya'ya 78 bin 977, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 406 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 183 bin 688 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önceki gün Trabzon'da Ukrayna'dan gelen göçmen sayısıyla ilgili bilgi verdi. Toplamda 1 milyonun üzerinde insanın komşu ülkelere geçtiğini belirten Bakan Soylu, Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısının ise 20 binin üzerinde olduğunu belirtti.
İşte Harkov'dan tahliye edilmek için tren istasyonuna akın eden Ukraynalıların gündem olan fotoğrafı:
Avrupa'nın #Rusya 'ya uyguladığı yaptırımlar sizce yeterli mi? #RusyaUkrayna | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 6, 2022