Mahşeri kalabalık! İşgalden kaçan Ukraynalılar trenle Polonya'ya akın akın ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat sabahı verdiği emrin ardından Rus ordusu, Ukrayna'ya yönelik işgal girişimi başlattı. Ukrayna tarafı ise işgal girişimine direnerek, Rus ordusunun şehirleri işgal etmesinin önünde durdu. Bu sırada çatışmaların ortasında kalan siviller ise ülkeden çıkış yolu aramaya başladı.

TAHLİYE İÇİN ATEŞKES ANLAŞMASI

Rusya ve Ukrayna, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen müzakerelerde, sivillerin tahliye edildiği bölgeler için geçici ateşkeste karar kıldı. Fakat önceki gün Rus tarafının şehirleri bombalamaya devam etmesi nedeniyle Mariupol'da tahliyeler durduruldu.

HARKOV BÜYÜK YIKIM ALDI

Rus ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Harkov'da da sivillerin başarılı şekilde tahliye edilmesi planlanıyordu. Rus tarafının yeni saldırılarından korkan siviller, bir an önce tahliye olmak için tren istasyonlarına akın etti. Bu anlar ise objektiflere yansıdı. Sivillerin tren istasyonunda büyük kalabalık oluşturduğu görüldü.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÖÇMEN SAYISINI AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler, tüm dünyanın merak ettiği verileri de kamuoyu ile paylaştı. Birleşmiş Milletler (BM), Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle yaklaşık 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini aktardı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin çeşitli kaynaklardan edinilen verilere yer verildi.

ÜLKELERE GÖRE MÜLTECİ DAĞILIMI

Açıklamada, 24 Şubat-6 Mart arasında yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere 1 milyon 735 bin 68 mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiği belirtildi. Polonya'ya 1 milyon 27 bin 603, Macaristan'a 180 bin 163, Slovakya'ya 128 bin 169, Moldova'ya 82 bin 762, Romanya'ya 78 bin 977, Rusya'ya 53 bin 300, Belarus'a 406 ve diğer Avrupa ülkelerine ise 183 bin 688 mültecinin geçiş yaptığı aktarılan açıklamada, bu rakamlara ilave olarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinden 18-23 Şubat'ta 96 bin kişinin de Rusya'ya geçtiği kaydedildi.

BAKAN SOYLU: TÜRKİYE'YE GELEN MÜLTECİ SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da önceki gün Trabzon'da Ukrayna'dan gelen göçmen sayısıyla ilgili bilgi verdi. Toplamda 1 milyonun üzerinde insanın komşu ülkelere geçtiğini belirten Bakan Soylu, Türkiye'ye gelen Ukraynalı sayısının ise 20 binin üzerinde olduğunu belirtti.

İşte Harkov'dan tahliye edilmek için tren istasyonuna akın eden Ukraynalıların gündem olan fotoğrafı:

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