Ukrayna'da ilk Osmanlı Temsilciliğinin açıldığı binaya "hatıra plaketi" çakıldı

04.02.2020 21:15 | Son Güncelleme: 04.02.2020 21:15

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, ilk Osmanlı Diplomatik Temsilciliğinin açıldığı binaya hatıra plaketi çakıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan Premier Palace Hotel'de tarihi bir tören düzenlendi. Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal'ın da katıldığı törende, Ukrayna'nın ilk Osmanlı Diplomatik Temsilcisi Ahmet Muhtar Bey adına, görevi esnasında çalıştığı ve aynı zamanda konakladığı otelin duvarına hatıranın ölümsüzleştirilmesi adına plaket çakıldı.

"ODALARDAN BİRİNDE KONAKLADI, DİĞERİNDE DİPLOMASİ GÖREVLERİNİ YÜRÜTTÜ"

Hatıra töreninde konuşan Güldere, "Ukrayna Halk Cumhuriyeti ve Osmanlı İmparatorluğu karşılıklı temsilcilikler açtı. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk Ukrayna Diplomatik Temsilcisi Ahmet Muhtar bey bu otelde iki oda kiraladı. Odalardan birinde konaklarken, diğerinde ise diplomasi görevlerini yürüttü. Bu hatıra plaketini çakmak kolay olmadı. Kiev Belediyesinden resmi ve diplomatik izinler alındı" şeklinde konuştu.

"ASTIĞIMIZ PLAKET TARİHİMİZ ADINA ÇOK ÖNEMLİ"

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ise yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü ziyaretinde devlet arşivleri konusunda önemli anlaşmalar imzalandı. Bugün de bu hatıra plaketini astık. İki ülkenin tarihi zenginliklerinin incelenmesi için devlet arşivleri çok önemlidir. Ukrayna ve Türkiye arasında arşiv konusunda yapılan anlaşmalara göre, karşılıklı resmi ziyaretler ve dijital ortamda arşiv paylaşımlar yapılacak. Astığımız plaket tarihimiz adına çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan devlet arşivlerine yönelik Türkiye ve Ukrayna arasında önemli gelişmelerin yaşanmaya devam edeceği bildirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA