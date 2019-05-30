Ukrayna'da genç siyasetçiye 'iç çamaşırlı' protesto

Ukrayna 'da Çerkassi Bölge Konseyi toplantısında, konsey üyesi Vadim Gayovich'in konuşma yaptığı sırada bir kişi kürsüye pembe iç çamaşırı bıraktı. Genç siyasetçi bozuntuya vermeyerek konuşmasını sürdürdü ancak daha sonra yazılı bir açıklama yaptı.

Olay, Ukrayna'nın Çerkassi şehrinde, Çerkassi Bölge Konseyi toplantısında meydana geldi. Konsey üyesi Vadim Gayovish'in kürsüde konuşmasını yaptığı sırada, bir adam kürsüye yaklaşarak pembe bir iç çamaşırını kürsüye bıraktı.

Yerel medya, iç çamaşırını bırakan adamın, Gayovich'e "İyi ki doğdun" dediğini yazdı.

Başta kısa süre bir şaşkınlık yaşayan genç siyasetçi konuşmasını sürdürürken, arka kısımda oturan kadınların güldükleri görüldü.

Vadim Gayovich, daha sonra sosyal medya hesabından, "Bugün, oturum salonundaki konuşmam sırasında bir genç kürsüye yaklaştı ve pembe iç çamaşırını kürsüye bıraktı. Açıkçası, bunu neden yaptığını anlamadım. Daha sonra o kişinin Özgürlük partisi üyesi olduğunu ve siyasetçileri bu şekilde protesto ettiklerini öğrendim. Sağlık yönetimi merkezine gencin psikolojik tedavisi için yardımcı olmalarını istedim" mesajını paylaştı.

Kaynak: DHA