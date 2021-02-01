Ukrayna'da "Dünya Başörtüsü Günü" etkinliği düzenlendi
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Ukrayna'da "Dünya Başörtüsü Günü" etkinliği düzenlendi

01.02.2021 18:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:52

Ukrayna'da Müslümanlar, Dünya Başörtüsü Günü'nde başörtüsünü tanıtmak için etkinlik gerçekleştirdi.

Ukrayna'da Müslümanlar, Dünya Başörtüsü Günü'nde başörtüsünü tanıtmak için etkinlik gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında Ukraynalılara başörtüsü hakkında bilgi verildi, gönüllüler başörtüsü denerken katılımcılara başörtüsü hediye edildi ve ikramlarda bulunuldu.

Etkinlik Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere pek çok şehirde gerçekleşti.

Ukrayna Müslümanlar Birliği Temsilcisi Tenzile İsa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç senedir Ukrayna'nın farklı şehirlerinde bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Etkinlik kapsamında Ukraynalıların İslam merkezine giderek ya da düzenlenen etkinliklere katılarak başörtüsü hakkında bilgi aldıklarını anlatan İsa, amaçlarının toplumda Müslüman kadınlar hakkında basmakalıp düşünceleri kırmak olduğunu ifade etti.

Etkinlikte başörtüsü deneyimi yaşayan Yelena, Kazakistan'da doğduğunu ve tüm halkları sevdiğini aktardı.

Yelena, böyle bir günün düzenlenmesinin çok yerinde olduğunu ve Müslümanlar hakkında yeni şeyler öğrendiğini söyledi.

Dünya Başörtüsü Günü

Nazma Khan'ın girişimiyle her yıl 1 Şubat'ta kutlanmaya başlanan Dünya Başörtüsü Günü, başörtülü Müslüman kadınlar ile gayrimüslimler arasında hoşgörü ve anlayışı güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ukrayna'da 'Dünya Başörtüsü Günü' etkinliği düzenlendi
Ukrayna'da 'Dünya Başörtüsü Günü' etkinliği düzenlendi
Ukrayna'da 'Dünya Başörtüsü Günü' etkinliği düzenlendi
Ukrayna'da 'Dünya Başörtüsü Günü' etkinliği düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz

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