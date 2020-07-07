Ukrayna'da çocuk pornosu çeken şebekeye baskın
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Ukrayna'da çocuk pornosu çeken şebekeye baskın

Ukrayna'da çocuk pornosu çeken şebekeye baskınSonat Kerem, Kiev, (DHA) - Ukrayna'da çocuk model ajansına polis tarafından baskın düzenlendi.

07.07.2020 15:08 | Son Güncelleme: 07.07.2020 15:12

Ukrayna'da çocuk pornosu çeken şebekeye baskın

Sonat Kerem, Kiev, (DHA) - Ukrayna'da çocuk model ajansına polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında, çocuk pornosu çektiren iki kişi gözaltına alınırken, porno şebekesinin filmleri kripto parayla satışa sunduğu ortaya çıktı.

Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde polis, çocuk model ajansına baskın düzenledi. Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Vinnitsa kentinde 'çocuk model ajansı' adı altındaki bir stüdyoda çocuk pornosu çekildiğini tespit eden polis ekipleri, harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 35 yaşındaki bir Avusturya vatandaşı erkek ile 22 yaşındaki eşi gözaltına alındı.

ÇEKTİKLERİ FİLMLERİ KRİPTO PARAYLA SATTILAR

Yapılan soruşturma sonucu, çocukların çıplak haldeki fotoğraflarını ve görüntülerini çeken şüphelilerin, yaklaşık 3 yıl boyunca bu materyalleri internet sitelerine kripto para karşılığında sattıkları tespit edildi. Ukrayna'nın Nikolayev kentinde geçen ay bir porno stüdyosuna düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Ukrayna'da çocuk pornosu çeken şebekeye baskın

Kaynak: DHA

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