Ukrayna'da, Çernobil felaketinin 34'üncü yıl dönümünde anma Ukrayna, 1986 yılında meydana gelen ve dünyanın en büyük çevre felaketi olarak bilinen Çernobil felaketinin 34'üncü yıl dönümünü anıyor.

Ukrayna, 1986 yılında meydana gelen ve dünyanın en büyük çevre felaketi olarak bilinen Çernobil felaketinin 34'üncü yıl dönümünü anıyor.

Bundan 34 yıl önce, 26 Nisan 1986'da, o zamanki Sovyetler Birliği'ne bağlı 15 federe birimden biri olan Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde bulunan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki 4 numaralı reaktörde meydana gelen patlama sonucunda reaktörün çatısı havaya uçarken, çevreye yayılan radyasyon bulutları, hem Sovyetler Birliği'ni, hem de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülkeyi etkisi altına almıştı. Reaktördeki patlama sonucunda ortaya çıkan yangın, ancak 15 gün içinde söndürülebilmiş ve facianın etkilerinin ortadan kaldırılmasında 600 binden fazla insan görev alırken, bunlardan 60 bini, ilerleyen dönemlerde radyasyon nedeniyle hayatını kaybetmiş, 165 bin kişi de, sağlığını kaybedip engelli hale gelmişti. Bu bölgede yaşayan 50 bin civarında insan, başka bölgelere nakledilirken, Çernobil Santrali'nin çevresindeki 2600 kilometrekarelik alan da felaketin ardından girişe yasak bölge haline getirildi.

ÇERNOBİL, GEÇTİĞİMİZ HAFTA YANGIN NEDENİYLE GÜNDEMDEYDİÇernobil bölgesi, geçtiğimiz haftalarda da nükleer santralin yakınına yaklaşan yangınla gündeme geldi. Kontrol altına alındığının açıklanmasına rağmen söndürme çalışmaları halen devam eden yangında, terk edilmiş durumdaki 12 köy ve geniş ormanlık alan, kül oldu. Çernobil bölgesinde kontrol altına alınan, fakat halen söndürülemeyen yangın nedeniyle oluşan duman bulutu, Çernobil'e 130 kilometre mesafede bulunan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de ulaşmış ve geçtiğimiz günlerde Kiev, dünyada hava kirliliğinde birinci sıraya yükselmişti. CUMHURBAŞKANI ZELENSKİ: HATIRALARININ ÖNÜNDE EĞİLİYORUZ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, söz konusu felaketin 34'üncü yıl dönümü ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, insanların hayatını kolaylaştırılması için yürütülen nükleer çalışmaların kontrolden çıkması sonucunda, dünya çapında büyük bir trajedinin yaşandığını söyledi. Dönemin Sovyet yetkililerinin facianın boyutlarını gizlemeye çalışmasının, felaketin boyutlarını arttırdığını ifade eden Zelenski, felaketin etkilerinin silinmesi için yürütülen çalışmalarda hayatını kaybedenlerin anısının önünde saygıyla eğildiğini dile getirdi.

Kaynak: DHA