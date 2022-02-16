Ukrayna'da "Birlik Günü" kutlamaları - Haberler
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Ukrayna'da "Birlik Günü" kutlamaları

AA, Vladimir Shtanko - Güncel
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat, başkent Kiev başta olmak üzere ülke çapında "Birlik Günü" olarak kutlandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat, başkent Kiev başta olmak üzere ülke çapında "Birlik Günü" olarak kutlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen Birlik Günü etkinliğine katıldı.

Zelenskiy, "Dinyeper nehrinin sağında veya solunda yaşayanların, şehirde ya da köyde yaşayanların, bugün hepimizin günü." diye konuştu.

16 Şubat'ın saldırı günü olacağının iddia edildiğini aktaran Zelenskiy, "Biz onu Birlik Günü yapacağız. Gerekli karar imzalandı. O gün ulusal bayraklarımızı asacağız, sarı-mavi kurdelelerimizi takacağız ve tüm dünyaya birliğimizi göstereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kiev'deki Olimpiyat Stadyumu'nda vatandaşlar Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı gün olarak iddia edilen 16 Şubat "Birlik Günü" sebebiyle toplandı. Yaklaşık 200 metre uzunluğundaki Ukrayna bayrağını taşıyan halk birlik mesajı verdi.

Ukrayna'da Birlik Günü kutlamaları

Ukrayna'da Birlik Günü kutlamaları

Ukrayna'da Birlik Günü kutlamaları

AA / Vladimir Shtanko - Güncel

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