Ukrayna'da avukata ait aracın kundaklanma anı kamerada Ukrayna'da avukata ait aracın kundaklanma anı kameradaDeniz Berktay/KIEV (DHA) - Ukrayna'nın Odessa kentinde Belediyesi Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yürüten avukat Maksim Boldin'in aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Ukrayna'da avukata ait aracın kundaklanma anı kamerada

Deniz Berktay/KIEV (DHA) - Ukrayna'nın Odessa kentinde Belediyesi Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yürüten avukat Maksim Boldin'in aracı kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.

Ukrayna'nın Odessa şehrinin önde gelen avukatlarından ve yakın zamana kadar Odessa Belediyesi Hukuk Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Maksim Boldin'in aracı, kimliği belirsiz kişi tarafından sokak ortasında kundaklandı. Avukat Maksim Boldin, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, olayın amacının kendisini korkutmak olduğunu, fakat kimin yaptığı konusunda bir bilgisi olmadığını söyledi. Avukat Boldin, son dönemlerde siyaset ve kamuya ait malları özelleştirme konusunda son derece aktif bir isim olarak biliniyor. Aracın kundaklanma anı güvenlik kameralarına yansırken, saldırganlar, kısa süre sonra yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA