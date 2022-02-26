Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, ABD'nin tahliye teklifini reddetti

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da Cumhurbaşkanı Zelenski, günlerdir hem masada hem sahada mücadele ediyor. Ülkesinin bağımsızlığı için savaşacağını her fırsattan belirten Ukrayna lideri, sık sık sosyal medya mecralarından da yayın yaparak halkını bilgilendiriyor.

RUSYA'NIN BİR NUMARALI HEDEFİ

Dün yaptığı açıklamada Rus güçlerinin bir numaralı hedefinin kendisi ve ailesi olduğunu söyleyen Zelenski, dün akşam ülkesinden kaçtığı haberlerine çektiği bir video ile yanıt verdi. Üniforması ile Kiev sokaklarında bulunan Ukrayna lideri, Kabine'deki diğer çalışma arkadaşları ile birlikte çok net "Buradayız, Ukrayna'yı savunacağız. Hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

ABD'NİN YARDIM TEKLİFİNİ REDDETTİ

Öte yandan ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'ye Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi. Zelenski, ülkesinin başında kalacağını belirtti.