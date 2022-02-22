Ukrayna askeri Rusya'nın ilerlemesini değerlendirdi! Bir gecede 10 bin Rus askeri Ukrayna'ya girdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk bölgelerini resmi olarak tanımasıyla harekete geçen barış gücü bölgede hakimiyetini artırmaya devam ediyor.Konu hakkında konuşan ve ismini vermek istemeyen Ukraynalı asker, Ukrayna sınırından bir gecede on bin Rus askerinin geçtiğini ve bu sayının önümüzdeki günlerde artacağını söyledi.



Ukrayna askerinin açıklaması şöyle:

"Putin'in bu kadar hızlı hareket edebileceğine inanmak zor gibi görünse de hazırlanmak için uzun bir zamanı vardı"

RUSYA DONETSK VE LUHANKS'I TANIMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 21 Şubat 2022 tarihinde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Donetsj ve Lukanks'ı ayrı birer cumhuriyet olarak tanıdığını tüm dünyaya duyurmuştu. Bu iki bölgenin bağımsızlığının Rusya'nın toprak bütünlüğü için kritik rol oynadığının altını çizen Başkan Putin konuşmasında şu ifadelere yer vermişti; "Geçmişte olanlar değiştirilemez ama en azından bunların üstüne konuşabiliriz. Bunu dürüst, açık bir şekilde yapabiliriz herhangi bir siyasi amaç gütmeksizin. Hiçbir koşulda biz bir devlet oluşturmanın temelini bu şekilde kuramayız. Kimseyi suçlamıyorum. Geçmişte iç savaş sonrası yaşananlar yaşandı. Devlet bu şekilde oluşturuldu, tarihi bir olguydu, Ukrayna tam da bu şekilde oluşturuldu. Bolşeviklerin politikası olarak Ukrayna oluşturuldu. Şimdi Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir. Belgeler de bunu söylüyor. Arşiv bunu söylüyor. Lenin'in Donbas bölgesine ilişkin görüşü de bu şekilde"