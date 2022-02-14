Ukrayna 16 Şubat'ta Rusya'dan büyük çaplı bir saldırı öngörmüyor - Haberler
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Ukrayna 16 Şubat'ta Rusya'dan büyük çaplı bir saldırı öngörmüyor

AA, Talha Yavuz - Güncel
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Ukrayna 16 Şubat'ta Rusya'dan büyük çaplı bir saldırı öngörmüyor

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı düzenlemesini öngörmediklerini söyledi.

Ukrayna Ulusal Savunma ve Güvenlik Konsey Başkanı Oleskiy Danilov, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı düzenlemesini öngörmediklerini söyledi.

Danilov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, topraklarındaki gelişmelerin ve risklerin farkında olduklarını aktardı.

Durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirten Danilov, 16 veya 17 Şubat'ta Rusya'dan büyük çaplı bir saldırı öngörmediklerini ifade etti.

Danilov, ancak Rus tarafının provokasyon gerçekleştirebileceğine dikkati çekerek, buna da hazırlıklı olduklarını söyledi.

ABD medyasında ABD Başkanı Joe Biden'ın Batı ülkeleri liderlerini, 16 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırabileceği yönünde bilgilendirdiği öne sürülmüştü.

AA / Talha Yavuz - Güncel

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