Uğurcan Ceyhaner kimdir, kaç yaşındadır? Kadıköyde boğulan Uğurcan Ceyhaner boğuldu mu, neden öldü?
22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner, Bostancı sahilinde denize girdikten sonra kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Peki, Uğurcan Ceyhaner kimdir, kaç yaşındadır? Uğurcan Ceyhaner boğuldu mu, neden öldü?
Bostancı sahilinde denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saattir Ceyhaner'den haber alınamaması üzerine durum ekiplere bildirildi. Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uğurcan Ceyhaner kimdir, kaç yaşındadır? Uğurcan Ceyhaner boğuldu mu, neden öldü?
UĞURCAN CEYHANER NEDEN ÖLDÜ?
Bostancı sahilinde denize giren 22 yaşındaki Uğurcan Ceyhaner bir süre sonra gözden kayboldu. Yaklaşık 3 saattir Ceyhaner'den haber alınamaması üzerine durum ekiplere bildirildi. Olay yerine polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu gencin cansız bedenine ulaşıldı. Ceyhaner'in cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.