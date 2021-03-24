Uğurcan Çakır kim? Uğurcan Çakır kaç yaşında, nereli? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı?
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Uğurcan Çakır kim? Uğurcan Çakır kaç yaşında, nereli? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı?

24.03.2021 21:54 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:08
Uğurcan Çakır kim? Uğurcan Çakır kaç yaşında, nereli? Uğurcan Çakır hangi takımlarda oynadı?

Türk millî futbolcudur. Kaleci pozisyonunda görev almakta olup, Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da forma giyen Uğurcan Çakır kim?

Türkiye - Hollanda maçındaki başarılı performansı ile dikkat çeken Uğurcan Çakır kim? Uğurcan Çakır kaç yaşında, nereli?

UĞURCAN ÇAKIR KİMDİR?

Uğurcan Çakır, 5 Nisan 1996'da Antalya'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan genç kaleci, 13 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı ve futbola da burada, Çekmeköyspor'un alt yapısında başladı.Uğurcan Çakır, 2008-2009'de Çekmeköyspor'da oynadı. Sonraki sezon 2010-2011'de Yamanspor takımına geçti. 2012-2013 sezonunda ise 1461 Trabzon alt yapısına transfer oldu.Uğurcan Çakır, sonraki yıllarda sırasıyla Trabzonspor U17, U19, U21 takımlarında forma giydi. A takımına 2014 yılında yükselen genç kaleci, 2015-2016 yılında bir seneliğine kiralık olarak 1461 Trabzon'a transfer oldu.

UĞURCAN ÇAKIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Trabzonspor

2014-15 sezonu başında ise Vahid Halilhodzic'in takımın başına gelmesiyle 10'un üzerinde transfer yapıldı ve içlerinde Uğurcan da olmak üzere altyapıdan birçok oyuncu A Takıma alındı. Sezon başında takımda Fatih Öztürk, İbrahim Demir, Zeki Ayvaz ve Onur Kıvrak'ın olması nedeniyle forma giyemeyen Çakır, U-21 takımına yollandı ve profesyonel sözleşme imzalanmadı. U-21 Ligi'nde 8 maça çıkan Çakır, Zeki Ayvaz'ın Balıkesirspor'a transferi ve Onur Recep Kıvrak'ın Legia Warszawa maçında bağlarının kopması üzerine A Takıma alındı ve 11 yaşında futbola başlayan Uğurcan Çakır, 16 yaşında Trabzonspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.Uğurcan, 25 Aralık 2014 tarihinde ise Türkiye Kupası'nda altyapıdan da takım arkadaşı olan Mertcan Çam ile birlikte Manisaspor ile oynanan maçın yedek kulübesinde yer aldı. 30.07.2015 tarihinde Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı kalmasında dolayı Rabotniçki maçına ilk 11'de başladı böylece Avrupa'da ilk maçına çıkmış oldu.

- Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
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