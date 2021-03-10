Uğur Sofu hayranlarıyla solo yayınlarla buluşuyor
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Uğur Sofu hayranlarıyla solo yayınlarla buluşuyor

10.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:20
Uğur Sofu hayranlarıyla solo yayınlarla buluşuyor

Almanya'da uzun yıllardır müzikle uğraşan türkücü Uğur Sofu pandemi sonrası yeni albümünü piyasaya süreceğinin müjdesini verdi

Uğur Sofu, Grup Hazal ile özellikle Avrupa'da konserlerde, davetlerde, festivallerde ve düğünlerde sevenleriyle buluşuyor. Covid 19 salgını başladığından beri etkinliklerin yasaklanması ile Grup Hazal da uzun bir süre sevenlerinden uzak kaldı. Ancak faaliyetlerine Covid 19 salgını nedeniyle bile ara vermeyen Uğur Sofu, sosyal medyada canlı yayın üzerinden de sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

EL KAPILARI ALBÜMÜ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Türkü sevenlerin dinlemekten keyif alacağı birçok başarılı yorumu bulunan Uğur Sofu Grup Hazal ile birlikte çıkardığı "El Kapıları" adlı albüm ile de büyük beğeni topladı.

Uğur Sofu hayranlarıyla solo yayınlarla buluşuyor

SOLO YAYINLARLA SEVENLERİYLE BULUŞUYOR

Şubat ayında Halil Fesli ve Ulus Yurtsever'i ağırlayan Uğur Sofu türkü sohbetlerinin yanı sıra konuklarıyla birlikte keyifli bir türkü şöleni sunuyor. Mart ayında da sürpriz isimler ile canlı yayına geçecek olan Uğur Sofu, solo yayınlarla da sevenlerini yalnız bırakmıyor.

Karakoç Holding sponsorluğu ile çalışmalarına devam eden Uğur Sofu'nun grubu Grup Hazal ile birlikte 2 adet single albümü var. Zorda Şimdi adlı eser için ilk profesyonel kliplerini 2011 yılında çektiler. Uğur Sofu, 2022 yılı için de yepyeni projelerin müjdesini verip solo bir single çalışması ile yeniden sevenleriyle buluşacağını belirtti.

Haber Yorumları (1)
MERVE: Sabırsızlıkla bekliyorum
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500
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