Uğur Şahin'den korona salgınına ilişkin endişelendiren açıklama: Bu en kötüsü değil, gelecek için hazırlıklı olmalıyız

Koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyla milyonlara umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin, salgına ilişkin kritik açıklamalar yaptı. Şahin, korona salgınının dünyanın gördüğü en kötü salgın olmayacağını ve gelecekteki salgınlar için hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Milyonlarca insanı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilk aşıyı geliştiren BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'e önemli açıklamalarda bulundu.

"KORONA, DÜNYANIN GÖRDÜĞÜ EN KÖTÜ SALGIN DEĞİL"

Profesör Şahin, röportajında korona salgınının dünyanın gördüğü en kötü salgın olmayacağını; gelecekte hepimizi daha ölümcül ve yıkıcı salgınların beklediğini söylerken bu durumla başa çıkmanın anahtarının hazırlıklı olmak olduğunun altını çizdi. Şahin'e göre hazırlıklı olmak için insanlığın alabileceği en büyük önlemin aşılarda saklı olduğunu vurguladı.

"AŞIYI BULMAK DEĞİL, HIZLICA ÜRETMEK EN ÖNEMLİ ZORUNLULUK"

Hürriyet'in haberine göre Uğur Şahin röportajında şu ifadelere yer verdi: "İlaç üreticileri ve dünya devletlerinin birincil hedefi bir aşı üretildikten sonra tüm dünyayı üç ay içinde bağışık hale getirecek bir üretim kapasitesine ulaşmak olmalıdır. Dünyadaki tüm nüfus için yeterli dozu üretmeye hazır değiliz. Bunun değişmesi gerek. Aşıyı sadece hızlıca bulmak değil aynı zamanda yeterli dozu hızlıca üretmek de en önemli zorunluluk."

2022'DE 3 MİLYAR DOZ AŞI ÜRETİMİ HEDEFLİYORLAR

Şu an itibarıyla Avrupa nüfusunun yüzde 7'si, ABD nüfusunun ise yüzde 19'u en az 1 doz aşı olmuş durumda. Şahin, aşı üreticilerinin gelecek yıl tüm dünyaya yetecek dozu sağlayacağını düşünüyor. Pfizer-BioNTech'in 2022 için koyduğu yıllık hedef Şahin tarafından 3 milyar doz olarak açıklanmıştı. Ortaklıklara açık olduğunu belirten Şahin, "Ancak sadece onlara bağlı kalamayız" diye konuştu.

"İKİ YILDA BİR AŞININ TEKRARLANMASI GEREKİYOR"

Virüsteki mutasyonların artmasının endişe verici olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, geliştirdiği aşının bu kadar yüksek etki etmesini beklemediğini de ayrıca belirtti. Şahin, koronavirüs aşısı sayesinde virüsün insan vücudundaki gelişiminin engellendiğini ifade ederken korona aşısının her iki yılda bir tekrar edilmesi gerektiğini de ayrıca belirtti.