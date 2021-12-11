Uğur Şahin aşı oldu mu? Uğur Şahin BioNTech aşısı yaptırdı mı? Özlem Türeci ve Uğur Şahin geliştirdikleri BioNTech aşısını kendilerine yaptı mı?

Uğur Şahin aşı oldu mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yerini alıyor. Koronavirüs aşısı hakkında araştırılan pek çok konu yer alıyor. Birçok ülkenin aşı geliştirdiği bilinirken; hangi aşı ne kadar etkili, hangi aşıyı olmalıyız sorularının da yanıtları sık sık araştırılmaya devam ediyor. Peki, Uğur Şahin aşı oldu mu? Özlem Türeci ve Uğur Şahin buldukları BioNTech aşısını kendilerine yaptı mı? Uğur Şahin BioNTech aşısı yaptırdı mı? Bilim insanı Uğur Şahin koronavirüs aşısı oldu mu?

UĞUR ŞAHİN AŞI OLDU MU?

Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren BioNTech'in kurucularından Uğur Şahin hakkında aşı olmadığına dair iddialar gündemde yer alıyordu. Şahin LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla üç doz aşılı olduğunu, fotoğraflı olarak açıkladı.

Mahatma Gandhi'nin, "Düşman korkudur. Nefret olduğunu sanırız ama gerçekte korkudur" sözleriyle başladığı İngilizce açıklamasında Uğur Şahin, "Birkaç aydır arkadaşlarım, bu yanlış söylentileri ele almak için, aşı olduğum bir fotoğrafımı paylaşamam için beni zorluyorlardı'' dedi.

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