Uğur Şahin aşı oldu mu? Özlem Türeci ve Uğur Şahin buldukları BioNTech aşısını kendilerine yaptı mı?

Koronavirüs aşısı hakkında araştırılan pek çok konu yer alıyor. Birçok ülkenin aşı geliştirdiği bilinirken; hangi aşı ne kadar etkili, hangi aşıyı olmalıyız sorularının da yanıtları sık sık araştırılmaya devam ediyor. Peki, Uğur Şahin aşı oldu mu? Özlem Türeci ve Uğur Şahin buldukları BioNTech aşısını kendilerine yaptı mı?