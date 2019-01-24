Uğur Mumcu Denizli'de Anıldı

DENİZLİ Demokrasi Platformu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 26'ncı yıl dönümünde andı.

24 Ocak 1993'te Ankara'daki evinin önünde, otomobiline konulan bombanın patlatılmasıyla hayatını kaybeden Uğur Mumcu için Denizli Demokrasi Platformu, anma töreni düzenledi. Valilik binası önündeki törene; CHP Denizli Milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar ile Baro Başkanı ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Müjdat İlhan, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından üzerinde Uğur Mumcu'nun fotoğrafının bulunduğu Türkiye haritası şeklindeki çelenk, Atatürk Anıtı'na konuldu.

Denizli Barosu Başkanı ve Demokrasi Platformu Dönem Sözcüsü Müjdat İlhan, Uğur Mumcu'yu saygıyla andıklarını belirterek, "Adalet ve Demokrasi Haftası'nda başta Muammer Aksoy, Uğur Mumcu olmak üzere Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu, Gaffar Okan gibi güzel ülkemizin vatansever evlatlarının, hain pusularda terör tuzaklarında kaybettiği nice değerlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz, onları minnetle anıyoruz" dedi.

- Denizli

Kaynak: DHA